Rus dilinde Türk şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Ana dili Rusça ve Türkçe olan çocukların katıldığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Rus Dili Olimpiyatları'na Antalyalılar damga vurdu. Birinci turda 20 şehirden bin 4-15 yaş arası çocuğun katıldığı elemeler sonucu finallere kalan yarışmacılar Ankara'da yarıştı. Finalde, Rus yazar Sergey Mihalkov'un şiirinin okuması ve Rusça testi yapıldı. Rusya Büyükelçiliği ve Ankara Slav Diller ve Tercümanlar Derneği destekleriyle gerçekleşen finalde yarışan Selin Köseoğlu (9) ve Tolga Kolaycı (10) kendi yaş kategorilerinde birinci oldu.Antalya elemelerini gerçekleştiren Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, "İlk olimpiyatta Antalya'dan bir çocuğumuz birinci olmuştu. Bu yıl başarımızı artırdık. Bu bizi gururlandırdı" dedi. Balcı, ilki İstanbul, ikincisi ise Ankara'da yapılan olimpiyat finallerinin gelecek yıl Antalya'da yapılması için bavşurduklarını belirtti.