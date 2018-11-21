Sağlığa tam not

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ANTALYA'DA düzenlenen Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyine katılan 57 ülke heyeti Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ile Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hale Nur Şahin heyete eşlik ederek merkez hakkında bilgi verdi.Sanem Öztürk, 40 odalı 80 yataklı bakım merkezinin Türkiye'nin en büyüğü olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Akdağ ile beraberindeki heyet palyatif bakım merkezine hayran kaldıklarını söyledi. Heyet, Antalya'ya hasta ve yakınları için her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bir merkez kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.