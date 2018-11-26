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’daki eski ev yapılıyor

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Antalya’daki eski ev Komşu Evi yapılıyor
MURATPAŞA Belediyesi Kızılsaray Mahallesi'nde eski bir Antalya evini oda tiyatrosu ve komşu evi olarak restore edecek. Çalışmalar tamamlandığında Antalya, kentin tam merkezinde 40 kişilik oda tiyatrosuyla kitap kafe ve özellikle çocuklar için parti evinin bulunacağı Komşu Evi'nin sahibi olacak. Çalışmalar kapsamında yapı, geleneksel Türk mimarisini yansıtması amacıyla kahverengi detayların yer aldığı kırık beyaz rengine boyanacak. Örneklerine Kaleiçi'nde rastlanan ahşap kapıların kullanılacağı binada iç mekan 'loft' şeklinde tasarlandı.
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Antalya’daki eski ev Komşu Evi yapılıyor
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