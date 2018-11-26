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kredisiyle dünya rekoru kırdı

’da rekor denemesi için başvuru bedelini sponsor bulamayınca kredi ile karşılayan , serbest dalış rekorunu 68 metreyle kırdı

Giriş Tarihi: 26.11.2018
Banka kredisiyle dünya rekoru kırdı
Serbest dalış rekortmeni Derya Can, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'nde, tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kırdı. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri denetiminde yapılan rekor denemesinde Derya Can 2 dakika 5 saniyede paletsiz sabit ağırlık kategorisinde kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreye çıkardı.

KREDİ ÇEKTİ REKOR GELDİ
Rekorunu öğretmenlere adayan Derya Can, "Buraya gelirken sponsorumuz yoktu. Kredi çektim, masrafları ödedik. Hakemlerin rekora iki gün kala biletlerini aldık" dedi. Rekorun CMAS onayından sonra kesinleşeceği belirtildi. Şahika Ercümen, geçen ay Salda Gölü'nde 65 metreye dalarak rekoru kırmıştı.
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Banka kredisiyle dünya rekoru kırdı
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