Banka kredisiyle dünya rekoru kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Serbest dalış rekortmeni Derya Can, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Burdur'daki Salda Gölü'nde, tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kırdı. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri denetiminde yapılan rekor denemesinde Derya Can 2 dakika 5 saniyede paletsiz sabit ağırlık kategorisinde kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreye çıkardı.Rekorunu öğretmenlere adayan Derya Can, "Buraya gelirken sponsorumuz yoktu. Kredi çektim, masrafları ödedik. Hakemlerin rekora iki gün kala biletlerini aldık" dedi. Rekorun CMAS onayından sonra kesinleşeceği belirtildi. Şahika Ercümen, geçen ay Salda Gölü'nde 65 metreye dalarak rekoru kırmıştı.