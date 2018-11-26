Bir gün değil her gün

BUGÜN NELER OLDU

BATI Akdeniz'in illeri Antalya, Isparta ve Burdur merkezleri ile ilçelerinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle düzenlenen törenlerle öğretmenler unutulmadı. Antalya'da Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen programa Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tuncay Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Bahattin Bayraktar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, "Öğretmenlik her şeyden önce bir gaye, bir ideal ve bir ömrün adandığı bir hizmet mesleğidir. En kutsal emanetimiz olan çocuklarımızı bilgi ve vicdanımızla yetiştirmektir" dedi. Antalya'nın öğretmen şehitlerinin tanıtıldığı etkinlikte, öğretmenliğe yeni başlayanlar yemin etti. Okullararası yarışmalarda kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Münir Karaloğlu verdi.Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki programda öğretmenler tarafından halk oyunları ve tiyatro gösterisi sunuldu. Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde ise 15 Temmuz Şehitler Anaokulu öğrencileri, okul aile birliği üyeleri, öğretmen Gülen Ağrap ve okul müdürü Tuğba Karabulut Yıldız kendilerine yeni eğitim yuvası oluşturan Milli Eğitim Müdürü Arslan'a teşekkür etti. Alanya'daki kutlamalar Atatürk Anıtı önünde başladı. Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) devam eden törende program mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etti, şiirler, ana okulu sınıfı öğrencilerinin seslendirdiği şarkılar ve oratoryo ile devam etti. Kumluca'da da Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.