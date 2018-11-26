Senaryosu bile korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapılan yangın tatbikatları gerçeğini aratmadı. Senaryosu bile korkutan yangında personelin olası bir yangında neler yapması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olası bir yangın anında imkan ve kabiliyetinin değerlendirildiği tatbikatta, panik yaşanmaması için hastanede bulunanlar anonslarla bilgilendirildi. Tatbikatta senaryo gereği yoğun bakım servisinde çıkan yangına müdahale edildi. Yangın sonrası mahsur kalan hastaların da tahliye edilmesi sağlandı.SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ise yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından hastane bahçesinde verilen eğitimde İtfaiye Amiri Şenol Dede, yangın söndürücü hortumlarının kullanımı ve söndürme tüpleriyle yangına müdahaleyi uygulamalı anlattı.