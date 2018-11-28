Aytemiz Alanyaspor deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde idmanlarına devam eden Alanyaspor ilk olarak kondisyoner Giovanni Melchiorre eşliğinde çalıştı. Sonrasında topla koordineli ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oyun ve 3 takımlı turnuvayla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan, M'Billa Etame ve Kaan Kanak katılmadı. Barış Başdaş, Efecan Karaca ve Taha Yalçıner ise takımdan ayrı koşu yaptı. SERGEN YALÇIN İDDİALI
Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında alınan farklı galibiyetle iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu tip başlangıçların önemli olduğunu söyledi. Yalçın, "Önemli olan devamının iyi olması. Konyaspor ile başlayan çok zorlu bir 4'lüye gireceğiz. İlk yarının son 4 maçı Konyaspor, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir ile bitecek. Bu maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Şu anda pozisyonumuz puan olarak biraz aşağıda. İlk yarı için koyduğumuz hedef 20 puan. Eğer hedefimizi tutturursak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmış oluruz"
dedi. TZAVELLAS'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI KENDI
evinde Kayserispor'u 5-0'lık tarihi bir farkla yenen turuncu-yeşilli futbolcuların morallerinin düzeldiği görüldü. Son antrenman öncesi Yunan oyuncu Tzavellas'ın 31'inci yaş gününü sahada pasta keserek kutlayan Alanyasporlu futbolcuların neşesi dikkat çekti.