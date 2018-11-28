Hedef 20 puan

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde idmanlarına devam eden Alanyaspor ilk olarak kondisyoner Giovanni Melchiorre eşliğinde çalıştı. Sonrasında topla koordineli ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oyun ve 3 takımlı turnuvayla sona erdi.Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında alınan farklı galibiyetle iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu tip başlangıçların önemli olduğunu söyledi. Yalçın,dedi.evinde Kayserispor'u 5-0'lık tarihi bir farkla yenen turuncu-yeşilli futbolcuların morallerinin düzeldiği görüldü. Son antrenman öncesi Yunan oyuncu Tzavellas'ın 31'inci yaş gününü sahada pasta keserek kutlayan Alanyasporlu futbolcuların neşesi dikkat çekti.