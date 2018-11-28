Tanıtımda birlik için örnek ‘VisitBerlin’

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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleşti. ATSO Başkanı Davut Çetin, hem ülke hem kent ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Davut Çetin, Antalya'nın destinasyon yönetimine ihtiyaç duyduğunu belirterek Almanya'daki Berlin Turizm ve Kongre Merkezi'ni (VisitBerlin) örnek gösterdi. Berlin'de kentin tanıtımı ve pazarlaması için harcanan 23 milyon euro bütçeye belediye, oteller ve hatta taksiciler dahil tüm paydaşların katkı verdiğini ifade eden Çetin, "Kentin mottosundan, cep telefonu uygulamalarına kadar destinasyon tanıtımına dönük her türlü adım buradan atılıyor. Herkesin elini taşın altına koyduğu güçlü bir fonlama ile destinasyon yönetimini hayata geçirmemiz artık bir zorunluluk haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.'Nefes Kredisi' paketinde bu ay güzel bir gelişme olduğunu belirten Çetin, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle 7.5 milyon liralık ilave kredi imkanının sunulduğunu açıkladı. Çetin, bu ilaveyle son kredi paketinin 25 milyon liraya, iki yıldaki kredinin de 150 milyon lira olduğunu söyledi.