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Seçim stratejisi belirlendi

milletvekilleri ve parti yönetimi yerel seçimde yürütülecek stratejiyi masaya yatırdı

Giriş Tarihi: 4.12.2018
Seçim stratejisi belirlendi
AK Parti'de yerel seçim stratejileri masaya yatırıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ev sahipliğindeki toplantıda AK Parti'nin yerel seçim sürecinde yürütülecek kampanyaları değerlendirildi. Toplantıya, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK üyeleri Gökçen Özdoğan Enç ve Mustafa Köse ile Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, Kemal Çelik ve İbrahim Aydın katıldı. Toplantıda kadın ve gençlik kollarının yerel seçim kampanyasına yönelik stratejileri de belirlendi. Buna göre, hem kadın hem de gençlik kolları yerel seçime kadar adeta sıkılmadık el bırakmayacaklar. Seçim yaklaştıkça artacak tempoda hedef günlük 2 bin ev ziyaretine ulaşmak. Ziyaretlerde başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere AK Partili belediyelerin Antalya'da ilçelerde devam eden yatırımları anlatılacak.

7 İLÇEYE ÖZEL ÇALIŞMA
Yönetimde AK Parti'nin olmadığı 7 ilçeye ayrı bir önem veriliyor. Merkezde Muratpaşa, Konyaaltı ve Döşemealtı ile Alanya, Manavgat, İbradı, Kemer ilçelerinde özel çalışma yapılacak. Ayrıca nüfusu nedeniyle Büyükşehir seçimlerinde etkili olan Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde de yoğun mesaj harcanacak.
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Seçim stratejisi belirlendi
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