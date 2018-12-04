Türel’e Mola Evi için özel teşekkür geldi

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan 'Mola Evleri' ile engellilere verdiği destek nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'e, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği tarafından plaket verildi.Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'e teşekkür plaketini Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Demet Çileli verdi. Engelli Mola Evi'nin şuan Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa olmak üzere 3 ilçede faaliyet gösterirken Başkan Türel 19 ilçede Mola Evleri'nin yapılacağını, Gazipaşa ve Manavgat'ta Mola Evi'nin yapımının devam ettiğini belirtti. Mola Evi uygulamasının Türkiye ilk olduğunun altını çizen Başkan Türel, "Engelli çocukları olan aileler adeta eve mahkum oluyor. Mola Evleri ile onlara bir nefes aldırarak sosyal yaşama katılımlarını sağlıyoruz" dedi.