Aslıhan’ın ölümüne 6 yıla kadar hapis

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Kocapınar'a çarpan sürücü Celil Demir ile ilgili hazırlanan iddianame 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık, Celil Demir hakkında 'TCK 85'inci madde gereğince taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 14 Kasım akşamı üniversite kampüsünün kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isterken, sürücü Celil Demir'in kullandığı 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aslıhan Kocapınar'ın organları vasiyeti gereği ailesi tarafından bağışlamıştı. Aslıhan Kocapınar'ın ölümüyle ilgili dava önümüzdeki günlerde başlayacak.