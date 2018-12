Engeller kaldırılıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesindeki Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda 'down sendromlu' çocuklar yazılım eğitimi alacak. 'Hour Of Code' başlıklı eğitim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle başladı. Projenin çok anlamlı olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Toplumumuzdaki her bireyi bizim kazanmamız gerekiyor. Engel her zaman zihinlerdedir. O perdeler kalktığı zaman hayatta da uygulamada da görüyoruz ki hiçbir engel yok" dedi.Alanya'da ziyaret ettiği bir devlet okulunda da yine down sendromlu öğrencilerin hayata kazanılması için dersler verildiğini anlatan Çavuşoğlu, "Alanya'ya malum özellikle turizm sektörü dolasıyla çocuklarımızın bu sektörde eğitim görerek hem hayata kazandırılması ve iş bulması çok önemli" şeklinde konuştu.Alanya'da hayırsever katkısıyla hayata geçen eğitim kurumlarına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Alanyalı olmaktan her zaman onur duyuyorum ama en çokta Alanyalı hayırsever hemşehrilerimde gurur duyuyorum. Alanya'da sadece 44 devlet lisesi, birçok ortaokul ve ilkokulda var. Onlarda da görüyorsunuz ki hep hayırseverlerin isimleri var" dedi.