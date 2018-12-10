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Gölhisar’da kuraları çekildi

Giriş Tarihi: 10.12.2018
Gölhisar’da TOKİ kuraları çekildi
TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'un Gölhisar ilçesi Yusufça Beldesi ve Ulucami Mahallesi'nde inşa edilen 309 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi. Mehmet Akif Ersoy Konferans Salon'unda yapılan konut belirleme kura çekimi törenine Burdur AK Parti Milletvekilleri Yasin Uğur ve Bayram Özçelik de katıldı. TOKİ yetkilisi Arzu Baştürk, "İki ayrı mevkide devam eden inşaatlar yüzde 75 seviyesine gelmiştir" dedi. Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural ise projenin bölgenin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.
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Gölhisar’da TOKİ kuraları çekildi
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