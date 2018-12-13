Alanya’da gündem transfer

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp dayanaklılık koşularıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda taktik çalışmasıyla devam eden antrenman dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Sakatlığı bulunan M'Billa ve Baiano antrenmana katılmadı.Antrenmandan sonra gazetecilerle sohbet eden Sergen Yalçın, önlerinde zorlu 2 maç olduğunu hatırlatıp, "Rizespor ve Başakşehir zorlu rakipler. Özellikle pozisyon gereği aşağıda ciddi bir maç oynayacağız, sonra da hedefe oynayan takımla maç yapacağız. İki maçtan 4 puan civarında alırsak, bizim için çok iyi bir puan. İlk yarı için ve bizim için çok iyi ve ikinci yarıya bakış açımız farklı olur diye düşünüyorum" dedi.Transferle ilgili başkan ve yönetimle bir değerlendirme yaptıklarını belirten Yalçın, "İşimize yarayacak, bize güç katacak oyuncu bulursak belki 2-3 oyuncu ilave etmeyi düşünüyoruz. Devre arası doğru oyuncuları bulmak çok zor ama önümüzde 3-4 haftalık bir süreç var. Bu zaman zarfında düşüneceğiz. Bakacağız neyimiz eksik, takıma ne katabiliriz, takımı nasıl güçlendirebiliriz, o doğrultuda en doğrusunu yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.