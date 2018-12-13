Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Okullarda heyecan

Okullarda heyecan

’nin gençleri spora teşvik etmek ve milli sporcular yetiştirmek hedefiyle 2014 yılında başlattığı ’nde beşinci sezon başladı. Türkiye’de ilk olan okullara rekor katılım var

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Okullarda heyecan
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve Antalya'dan milli sporcular yetiştirmek hedefiyle 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi'nde beşinci sezon başladı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği Okullar Ligi'nde yine rekor katılım yaşanıyor.

8 BİN ÖĞRENCİ KATILIYOR
Geçen yıl 6 bin 750 öğrencinin yer aldığı ligde bu yıl rekor katılımla 8 bin öğrenci mücadele edecek. Bu yıl ilk kez ilkokul düzeyindeki öğrencilerin de mücadele ettiği Okullar Ligi, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşlarında, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden okulların katılımı ile gerçekleşiyor.

AKREP'E ALTYAPI
GENÇ yeteneklerin keşfedilerek başarılı öğrencilere profesyonel spor hayatının kapısını aralayan Okullar Ligi'nde müsabakalar Antalyaspor'un tesislerinde yapılıyor. Antalyaspor'un altyapı hocalarının da takip ettiği maçlarda yetenekli öğrenciler tespit ediliyor. Okullar Ligi Projesi'nin her yıl daha fazla gence ulaştığına dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, Okullar Ligi Projesi içerisinde bu sezon 'Şampiyon Okullar Ligi' düzenlediklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Okullarda heyecan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN