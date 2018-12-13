Okullarda heyecan

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik etmek, spor altyapısı oluşturmak ve Antalya'dan milli sporcular yetiştirmek hedefiyle 2014 yılında başlattığı Okullar Ligi'nde beşinci sezon başladı.Geçen yıl 6 bin 750 öğrencinin yer aldığı ligde bu yıl rekor katılımla 8 bin öğrenci mücadele edecek. Bu yılfutbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşlarında, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden okulların katılımı ile gerçekleşiyor.GENÇ yeteneklerin keşfedilerek başarılı öğrencilere profesyonel spor hayatının kapısını aralayan Okullar Ligi'nde müsabakalar Antalyaspor'un tesislerinde yapılıyor. Antalyaspor'un altyapı hocalarının da takip ettiği maçlarda yetenekli öğrenciler tespit ediliyor. Okullar Ligi Projesi'nin her yıl daha fazla gence ulaştığına dikkati çeken Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, Okullar Ligi Projesi içerisinde bu sezon 'Şampiyon Okullar Ligi' düzenlediklerini söyledi.