Mevlana’yı andık

BUGÜN NELER OLDU

Mevlana Celaleddin Rumi, ölümünün 745'inci yılında Antalya'da düzenlenen 'Şeb-i Arus Sema Töreni' ile anıldı. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene çok sayıda Antalyalı katıldı. Semazenlerin gerçekleştirdiği 'Sema Töreni' tüm salonu büyüledi. Manevi hisselerin zirveye çıktığı gösteride, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğunun da ilahi ve kasideler seslendirdi.Antalya Büyükşehir Belediyesi de Şeb-i Arus Haftası nedeniyle kadınlara özel Konya gezisi düzenledi. Gezi programına yaklaşık 150 kadın katıldı. Otobüslerle Konya'ya giden kadınlar önce Kelebekler Vadisi'ni ardından Mevlana Müzesini gezdi. Antalyalı kadınlar daha sonra Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i Arus törenini izledi.