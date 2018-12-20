Simge’yi koruyamadık

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Antalya'da eskinişanlısı tarafından pompalı tüfekle öldürülen 26 yaşındaki Simge Yıldız'a gözyaşlarıyla veda edildi. Simgenin tabutuna cenaze aracındayken gelinlik duvağı koyuldu.Önceki sabah eski nişanlısı Nuri Karaatar tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş edilerek öldürülen 26 yaşındaki biyolog Simge Yıldız son yolculuğuna uğurlandı. Uncalı Mezarlığı'nda öğleyin kılınan cenaze namazıyla sevdiklerinin veda ettiği Yıldız'ın tabutuna duvağı serildi. Yıldız'ın cenazesi Döşemealtı Nebiler Mezarlığı'na defnedildi. Özel bir hastanede biyolog olarak çalıştığı belirlenen Simge Yıldız'ın 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Nuri Karaata'nın sürekli tehdit edildiği ve nedenle hatta polise başvurduğu ifade edildi. Genç kızın arkadaşlarının ifadesine göre, Karaata'nın, Yıldız'ı "Senin de sonun diğer kadınlar gibi olacak. Seni de ben öldüreceğim" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.Cenazede, baba Mahmut Yıldız, anne Gülsüm Yıldız ve genç kızın kardeşi Gonca Nur Yıldız ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinden ayrı yaşayan baba Mahmut Yıldız, kızının cenazesinde zor anlar yaşadı. Cenaze defnedilmek aracı giderken acılı baba baygınlık geçirdi. Anne Gülsüm Yıldız'ın 'içim yanıyor' feryatları yürekleri dağladı. Yıldız'ın cenazesi Döşemealtı ilçesindeki Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.