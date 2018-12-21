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Akdeniz’de havadan ihracat

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ve ’nun imzaladığı protokol 2019’da da ihracatçının uçak kargoda elini güçlendirecek

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Akdeniz’de havadan ihracat
BATI Akdenizli ihracatçılar, turizmde Rusya-Antalya arasındaki hava trafiğini ihracatta avantaja çeviriyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Turkish Cargo arasında imzalanan protokol ile ihracatçılar uçak kargo ile ihracatta elini güçlendirdi. İki kurum arasında ekim ayında imzalanan protokol, 2019 sonuna kadar uzatıldı. İhracatçılar, hava kargo için 2018 yılında geçerli olan ücretleri ödeyecek.

TURİZMLE GELİŞİYOR
Batı Akdenizli ihracatçıların, ürünlerini yine aynı fiyata göndereceğini açıklayan Bahar, "Dar gövdeli uçaklar 1 ton kargo taşıyabiliyor. Geniş gövdeli uçaklarda ise 15 ton kargo taşınabiliyor. Antalya ile Moskova arasındaki hava trafiğinin yoğunlaşması bölgemizden daha fazla ürünü havayoluyla Rusya'ya taşımak anlamına da geliyor" şeklinde konuştu.
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Akdeniz’de havadan ihracat
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