Gurur pozu

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Eşleşmenin ilk maçı Antalya'da 2-2 eşitlikle tamamlanırkenİlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Akrepler sağlı sollu ataklarla eksik kadro ile mücadele eden rakibini bunalttı.Golden sonra Antalyaspor ikinci golü bulmak için ataklarını sıklaştırsa da bunda başarılı olamadı. Darıca Gençlerbirliği futbolcularının beraberlik için verdikleri mücadele yetersiz kaldı.Darıca G.Birliği, kulübün yaşadığı kriz nedeniyle Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'in yanı sıra sadece bir yedek oyuncu ve bir yedek kaleci ile çıkabildi.Antalyaspor'un hocası Bülent Korkmaz maç sonu, "Üst tura çıktık, mutluyuz. Darıca ekibi elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak turu geçen biz olduk" dedi.