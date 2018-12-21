Gurur pozu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Eşleşmenin ilk maçı Antalya'da 2-2 eşitlikle tamamlanırken dünkü sonuçla kırmızı-beyazlılar adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.
İlk devresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Akrepler sağlı sollu ataklarla eksik kadro ile mücadele eden rakibini bunalttı. 47. dakikada sağ kanattan Doğukan'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Barrada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 0-1 öne geçiren golü attı. DARICA'NIN ÇABASI YETMEDİ
Golden sonra Antalyaspor ikinci golü bulmak için ataklarını sıklaştırsa da bunda başarılı olamadı. Darıca Gençlerbirliği futbolcularının beraberlik için verdikleri mücadele yetersiz kaldı. Maçta başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmayı kazanarak tur atlamayı başardı. YEDEK KULÜBESİ BOŞ KALDI!
Darıca G.Birliği, kulübün yaşadığı kriz nedeniyle Antalyaspor karşısında sahaya ilk 11'in yanı sıra sadece bir yedek oyuncu ve bir yedek kaleci ile çıkabildi. KORKMAZ: MUTLUYUZ
Antalyaspor'un hocası Bülent Korkmaz maç sonu, "Üst tura çıktık, mutluyuz. Darıca ekibi elinden gelenin en iyisini yaptı. Ancak turu geçen biz olduk" dedi.