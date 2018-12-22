Engelli bireylere Anadolu Ateşi morali

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Manavgat'ta Ortopedik ve Yürüme Engelliler Derneği Üyeleri ve engelli bireyleri Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetlerine bağlı Manavgat Engelsiz Ulaşım aracıyla evlerinden alınan engelli bireyler, dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans gösterisine götürüldü.Bir AVM'nin sinema salonundaki gösteriyi ilk defa izleyen engelli bireyler eğlenceli saatler geçirdi. Anadolu Ateşi dansçılarıyla fotoğraf çektiren engelliler, bireyler hayatlarına farklılık katan ve bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.