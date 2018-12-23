Expo Kulesi’nde adrenalin

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, 2016'da Türkiye'de ilk defa ev sahipliği yapılan Expo'nun Aksu ilçesindeki 1120 dönümlük alanını devralan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 2019 için 41 konser, dericilik, kuyumculuk gibi elit fuarlar ve aykırı spor dallarına yönelik yarışmalar planlandı. Yılın 12 ayı ziyaret edilebilir durumdaki Expo 2016 Antalya alanında, yeni sezon etkinlikleri de turizm sezonuyla birlikte nisan ayında başlayıp, ekim ayına kadar sürecek.2019 etkinlikleri içinde en dikkat çekenlerden biri, 'Türkiye'nin Eyfel'i olarak da adlandırılan ve Expo 2016'nın sembol yapısı olan Expo Kulesi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyonda 7 Nisan'da 4 kategoride Expo Kulesi'ne tırmanış yarışı yapılacak. Kule tırmanışı öncesinde Expo'nun temasının 'Çiçek ve Çocuk' olması nedeniyle çocuklara yönelik 500 metrelik koşu gerçekleştirilecek. Kule tırmanışında ise 18- 39 ile 40 ve üzeri olmak üzere kadın ve erkeklerde 4 kategoride gerçekleştirilecek yarışlarda kuleye en hızlı tırmananlara çeşitli ödüller verileceği açıklandı.Alanda ayrıca motor sporları, plaj voleybolu, oryantiring gibi birçok sportif etkinlik planlanıyor. 2019'da yerli ve yabancı birçok sanatçının konser etkinliğine de ev sahipliği yapılacak. 41 sanatçı ile konser anlaşması da imzalandı.