Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Liderin eksik bir kadroyla çıktığı maçın ilk yarısı 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğü ile kapandı.
İkinci yarıyı baştan sona üstün oynayan ve sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan turuncu-yeşilliler maçtan bir puanla ayrıldı. MERT GEÇİT VERMEDİ
20. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 34. dakikada sol kanatta Edin Visca'dan topu kapan N'Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. 41. dakikada Da Costa'nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza alanına girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1
63. dakikada Villafanez'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandes, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
75. dakikada Efecan'ın pası ile ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Villafanez'in şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Maçın 7 dakikalık uzatma bölümüyle birlikte 10 dakika 10 kişi ile mücadele eden Alanyaspor, Medipol Başakşehir'in gol atmasına izin vermedi 1-1 biten maçta lidere çelme taktı. 10 DAKİKA 10 KİŞİ İLE OYNADI
87. dakikada pozisyon gereği Aytemiz Alanyasporlu Welinton, Arda Turan'a sert girdi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın VAR görüntülerini izlemesi üzerine Welinton kırmızı kart görererek oyun dışı kaldı.