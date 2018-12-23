Lidere çelme

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı.İkinci yarıyı baştan sona üstün oynayan ve sayısız gol pozisyonundan yararlanamayan turuncu-yeşilliler maçtan bir puanla ayrıldı.20. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı. 34. dakikada sol kanatta Edin Visca'dan topu kapan N'Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.63. dakikada Villafanez'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde75. dakikada Efecan'ın pası ile ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Villafanez'in şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.87. dakikada pozisyon gereği Aytemiz Alanyasporlu Welinton, Arda Turan'a sert girdi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın VAR görüntülerini izlemesi üzerine Welinton kırmızı kart görererek oyun dışı kaldı.