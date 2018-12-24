64 bin kişi dumansız bir hayata adım attı

BUGÜN NELER OLDU

Kanserbaşta olmak üzere, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları gibi ölüme kadar götüren sağlık sorunlarına neden olan sigara ile kararlı mücadele sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın tütünle mücadele adımları meyvelerini veriyor. Sigara ile mücadele kapsamında kurulan 'Sigara Bırakma Poliklinikleri' ile insanlar yeni ve dumansız hayatlarına adım atıyor.Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Antalya'da 'Sigara Bırakma Poliklinikleri'nde tedaviler sonucu 64 bin kişi sigarayı bıraktığını açıkladı. Bu yıl toplamda 22 bin 499 kişinin sigara bırakmak için polikliniğe başvurduğunu ifade eden Hülür, sigara bırakmak için başvuran toplamda 28 bin 874 vatandaşa sigarayı bırakmayı destekleyen ilacın ücretsiz dağıtıldığını açıkladıÜnal Hülür, aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara neden olduğunu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiğini hatırlattı. Hülür, "İçinde 50'den fazla kanser yapıcı, 5 binden fazla kimyasal madde bulunan sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmekte. Sigaraya karşı mücadelemiz sürüyor" dedi.