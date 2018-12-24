Hizmet ihracatına Antalya damgası

BUGÜN NELER OLDU

EkonomiBakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından üçüncü kez düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene turizm alanında Antalya damga vurdu. Gecede Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmaya ödül verildi. Antalya merkezli SunExpress, Türkiye'nin en büyük 2. hizmet ihracatçısı oldu. 'Seyahat acenteleri' başlığında ise ilk üç firmada Antalya'dan çıktı. Antalya merkezli Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., İati Turizm Ticaret A.Ş., MP Turkey Turizm A.Ş. ilk üçü oluşturdu. Odeon ayrıca 10 ihracatçı arasında da 9'uncu oldu. SunExpress, 'taşımacılık' kategorisinde de kendi sektöründe de 2'nci oldu. SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.