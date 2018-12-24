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Oynayacaksın junıor!

’un hocası Yalçın, Başakşehir’e geçit vermedikleri maçın devre arasında yaşananları anlattı: ‘Santrfor oynayamam’ dedi. Ben de, ‘Oynayacaksın, çaremiz yok’ dedim. Golü atıp puanı getirdi

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Oynayacaksın junıor!
Süper Lig'de ilk devreyi ligin lideri Medipol Başakşehir'den aldığı bir puanla kapatan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Cisse'nin yokluğunda Junior Fernandes'i önde oynattıklarına değinen Yalçın, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cisse'nin oynaması halinde maçın kaderini değiştirebileceğini söyledi. Yalçın, maçta beraberliği getiren golü alan Junior Fernandes'in devre arası kendisine santrfor oynayamayacağı söyleyip sitem ettiğini söyleyen Yalçın, "Ben de, 'İyi de oynasan, kötü de oynasan çok önemli değil. Oynayacaksın' dedim. Çünkü başka çaremiz yoktu" dedi.

TOPU ONLARA VERDIK
Mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirten Yalçın, "Topu rakibe verdik, biraz kontrol amaçlı oynadık, oyun disiplinine sadık kalmaya çalıştık. İkinci yarı geriye düşünce risk almaya başladık bu sefer. Çok koştuk, çok mücadele etti oyuncularım" diye konuştu.
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