Oynayacaksın junıor!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk devreyi ligin lideri Medipol Başakşehir'den aldığı bir puanla kapatan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın sonuçtan memnun olduğunu söyledi.Yalçın, maçta beraberliği getiren golü alan Junior Fernandes'in devre arası kendisine santrfor oynayamayacağı söyleyip sitem ettiğini söyleyen Yalçın,dedi.Mücadelelerinden dolayı oyuncularını tebrik ettiğini belirten Yalçın,diye konuştu.