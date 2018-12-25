İSTEK’li velilere tüyolar verildi

BUGÜN NELER OLDU

İSTEK Antalya Yeditepe Koleji Lara Kampüsü'nde velilere yönelik düzenlenen seminerde yazar Şermin Yaşar ebeveynler ile bir araya geldi. Kendi yaşamından, çocukları ile olan ilişkilerinden örnekler vererek anne ve babalara önerilerde bulunup çocuklarla nasıl kaliteli zaman geçirileceği konusunda tüyolar veren Yaşar, "Çocukların daha yaratıcı olması için büyümesini izleyin yeter" dedi.Yaşar, daha yaratıcı çocuklar yetiştirmek için neler yapılabileceğini, farkında olmadan çocukların yaratıcılığını iyi niyetli hatalarla nasıl engellendiğini anlattı. Seminerde Şermin Yaşar, velilere, hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçekleştireceğine inanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Yaşar, program sonunda kitaplarını imzaladı.