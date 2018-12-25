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’li velilere tüyolar verildi

Giriş Tarihi: 25.12.2018
İSTEK’li velilere tüyolar verildi
İSTEK Antalya Yeditepe Koleji Lara Kampüsü'nde velilere yönelik düzenlenen seminerde yazar Şermin Yaşar ebeveynler ile bir araya geldi. Kendi yaşamından, çocukları ile olan ilişkilerinden örnekler vererek anne ve babalara önerilerde bulunup çocuklarla nasıl kaliteli zaman geçirileceği konusunda tüyolar veren Yaşar, "Çocukların daha yaratıcı olması için büyümesini izleyin yeter" dedi.

ÇOCUKLARDA YARATICILIK
Yaşar, daha yaratıcı çocuklar yetiştirmek için neler yapılabileceğini, farkında olmadan çocukların yaratıcılığını iyi niyetli hatalarla nasıl engellendiğini anlattı. Seminerde Şermin Yaşar, velilere, hayal kurmanın ve bu hayalleri gerçekleştireceğine inanmanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Yaşar, program sonunda kitaplarını imzaladı.
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İSTEK’li velilere tüyolar verildi
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