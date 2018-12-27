Kepez’de kadınlara spor salonu

Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Dallar Sitesi'nde yaşayan kadınların gün davetine katıldı. Başkan Hakan Tütüncü, davette kadınların önerilerini dinledi ve onlar için yeni dönemde yapacakları hizmetleri anlattı. Kepezli kadınlar Tütüncü'den step, aerobik ve pilates yapacakları bir salon isteğinde bulundu. Tütüncü bu talebe bir müjde ile cevap verdi.

İKİ SALON YAPILACAK

Varsak'daki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nun içerisine ve belediye binası yanındaki Mısır Çarşısı'nın ek binasına fitness salonu yapacaklarını açıklayan Başkan Tütüncü, "Her iki salon da Varsak- Zerdalilik arasındaki raylı sistem hattında yer alıyor. Hat güzergâhındaki mahallelerimizde yaşayan hanım kardeşlerimiz, tramvay ulaşımıyla spor salonları hizmetimizden kolay bir şekilde faydalanacaklar" diye konuştu.