LGS’de Isparta 5 Antalya 14’üncü

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı liseye geçiş performans raporunu yayınladı. Rapora göre Isparta, 368 ortalama puan ile 81 il içerisinde genel sıralamada beşinci oldu. 360.7'lik ortalama puanı ile Antalya ise 14'üncü sırada yer aldı. 2012 yılında Türkiye'nin üniversiteye giriş sınavı ortalamasında en başarılı ili olan Burdur ise 354.7 olan ortalama puanı ile orta sıralarda kendisine yer bulabildi.

ÖĞRENCİLERİN ALIN TERİ

Antalya'da 3 bin 758 öğrenci sınavla girilen liselere yerleşme başarısı gösterdi. Isparta'da yerleşen öğrenci sayısı 689 ve Burdur da ise 474 oldu. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, Türkiye beşinciliğinde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin büyük payı olduğunu belirterek, "Ortaya çıkan bu sonuç öncelikle öğrencilerimizin alın terinin sonucudur. LGS sınavında ortaya çıkan sonucun üniversiteye giriş sınavlarına da yansımasını istiyoruz" dedi.