Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 5 yıllık icraatlarını değerlendirdiği toplantıda yaptığı açıklamalara, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin'den cevap geldi. Uysal'ın "Turunç Masa'ya 498 bin vatandaş başvurdu" açıklamasına değinen Belin, bunun vatandaş memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

NÜFUSUN TAMAMI ŞİKAYETÇİ

Belin, "Nüfusu zaten yaklaşık 500 bin olan Muratpaşa'da 498 bin vatandaşın bu masaya başvurduğu ifadesi adeta başarısızlığının itirafı olmuş. Neredeyse tüm Muratpaşa'nın bir nedenden ötürü şikayetçi olduğu bir durum söz konusu.

Muratpaşa, vizyon yoksunu, çapsız bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmeye çalışılıyor" diye konuştu.

CEVAP SANDIKTA VERİLECEK

Belin, Uysal'ın asflat, park ve temizlik gibi temel belediyecilik hizmetlerini bile başarı hikayesi gibi lanse ettiğine dikkat çekti. Uysal'ın Büyükşehir Belediyesi için aday adayı olduğunu ve ilçe adaylığını istemedeğini hatırlatan Belin, "Muratpaşa'yı istemeyen başkana Muratpaşalı'nın gereken cevabı seçimde vereceğini biliyoruz" dedi.