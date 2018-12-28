Arapsuyu’nu proje kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaBüyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Memur-Sen Konfederasyonu Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, yönetim kurulu ve üyeleriyle bir araya gelen soruları cevapladı. Boğaçayı Projesi'de rekor yağışa rağmen hiçbir taşkın yaşanmadığına dikkati çeken Başkan Türel, "Antalya iki hafta önce metrekareye 483 kilogram ile yüz yılın en çok yağışını aldı. Taşkın olsa da çeksek diye telefonları ile gece Boğaçayı'na gelenler sükutu hayale uğradı. Biz taşkını önlemek için Boğaçayı'nı setteler halinde yaptık. Biz orayı yapmasaydık Arapsuyu'nu su basardı, sel alırdı" diye konuştu.Türel, halkın desteği ile Antalya'da tarihi hizmetler gerçekleştirdiklerini ve kazananın Antalya olduğunu söyledi. Şimdi metro projesiyle yola çıktıklarını hatırlatan Türel, "İlk dönemimde 11 kavşak yaptık bizden sonra 1 tane kavşak yapamadılar. 11 kilometre raylı sistem yaptık 1 santim ekleyemediler. Bu metroyu Antalya'ya bizden başkası yapabilir mi" diye konuştu.