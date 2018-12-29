Yorgunluk attılar

Türkiye'nin önde gelen turizm firmalarından Corendon'un çalışanları, bir yılın yorgunluğunu düzenlenen eğlence ile attı. Corendon'un 'Geleneksel Yılbaşı Partisi'ne çalışanlar, yöneticiler ve aileleri katıldı.

DÜNYA MARKASI

Gecede konuşan Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, tüm çalışanlara teşekkür etti. Karaer, "Yaşadığımız başarılar ekibimiz ve çalışanlarımız sayesinde. Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesine uçuyoruz. Biz Antalya'da bir firmayız ama global bir firmayız. 2019'da sadece Rusya'dan değil Almanya'dan, Fransa'dan Avrupa'nın diğer ülkelerinden misafirler ağırlamak istiyoruz" dedi. Dünyanın farklı ülkelerinde ve Antalya Havalimanı'ndaki şirket çalışanları ile internet üzerinden görüntülü görüşme yapıldı ve yeni yılları kutlandı. Gecede sahneye çıkan Necati ve Saykolar, unutulmaz bir akşam yaşattı.