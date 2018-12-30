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Beklentiler artıyor

, 12 milyon 355 bin ile Ocak-Kasım arası en çok turist gelen il oldu. Turizmde bu yıl rekorlar alt üst edilirken 2019’da yeni rekor beklentileri oluştu

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Beklentiler artıyor
TURIZMDE 2018'e rekorlarla damga vuran Antalya, yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 12 milyon 355 bin 65 ile birinci oldu. 12 milyon 265 bin 177 ile İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 ile Edirne üçüncü sırada yer aldı. Edirne'yi Muğla ve Artvin illeri izledi. Kasım ayında ise Antalya'ya gelen turist sayısı 256 bin 238'e ulaştı.

2019'DAN UMUTLUYUZ
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'da, 2018'in rekorlar yılı olduğunu belirterek yepyeni hedefler ve umutlarla yeni bir yıla merhaba demenin heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Karaloğlu, "Ekonomimizin taşıyıcı sektörü olan turizmde önemli çalışmalara imza attık. Bir yandan hedef pazar ve ürün çeşitliliği, bir yandan da marka bilinirliğini artırırken 13 milyonun üstünde ziyaretçi sayısını aşarak Antalya turizminin en parlak dönemine ulaştık" dedi. Vali Karaloğlu, hedefin, 2018'de hep birlikte elde edilen başarıları 2019'da daha ileriye, daha iyi noktalara taşımak olduğunun altını çizdi. Karaloğlu, "İnşallah, yeni yılda da, turizmden tarıma, sanayiden ticarete hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Turizmde kırdığımız rekoru daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu
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Beklentiler artıyor
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