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Dere, merdivenaltı üretim uyarısı yaptı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Dere, merdivenaltı üretim uyarısı yaptı
ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, vatandaşları güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyardı. AESOB Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyesi Dere, "Vatandaşlarımız yılbaşı sofraları ve sevdiklerine alacakları hediyeler için alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri esnafımızdan yapsın. Vatandaşımız merdivenaltı üretimlerden uzak dursunlar. Bir kaç lira kar edeceğiz derken sağlığımızdan olmayalım" diye konuştu.
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Dere, merdivenaltı üretim uyarısı yaptı
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