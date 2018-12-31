Cani gaspçılara 30’ar yıl istendi

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde evine girdikleri Türkan Tuncer'in (65) döverek kaburga kemiklerini kıran 2'si Gürcü 3 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Kan donduran olay 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Gürcistanlı Davit Gabaizde (46) ve Genad Surmanidze (40) ile Murat Çiçek (39) olaydan sonra kaçtıkları Adana'da yakalandı. Cani gaspçıların paraların ve altınların yerini öğrenmek için Türkan Tuncer'i döverek 4 kaburga kemiğini kırdıkları ortaya çıkmıştı.İşkence ile yerini öğrendikleri bir miktar para ile 3 altın bilezik, altın kelepçe, altın kalın zincir ve eski altın sarı lirayı aldıktan sonra kaçan 4 gaspçı, altınları Mersin'de bir kuyumcuda bozdurarak parayı paylaştıklarını itiraf etti. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada sanıklar ifadelerini kabul etmedi. Tuncer ise para ve altınların yerini öğrenmek için kendisine yumruk attıklarını ve elleri ayakları bağlı şekilde evde bırakıp kaçtıklarını anlattı. Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.