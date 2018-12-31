Gelenekselden modernliğe

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Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencileri Anadolu'da yapılmakta olan geleneksel çömlekçiliğe modern bir yorum getirdi. Öğretim Görevlisi Emel Mülayim danışmanlığında gerçekleşen projede geleneksel çömlekler yeni öğreti teknikler ile birer sanat eserine dönüşüyor.Anadolu ile özdeşleşen çömlekçilik sanatını daha da ileriye taşımak için uğraş verdiklerini belirten Mülayim, "Burada tasarıma yeni şekil vererek çömlekler birer vazoya dönüşüyor" diye konuştu. Öğrenciler ise geleneksel çömlekçiliği modernleştirilerek yeni ürünler elde etmelerini kendilerini mutlu ektiğini belirtiler.