Her sporun adresi Antalya oluyor

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TÜRKİYE Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Binicilik ve Atlı Spor Kulübü Engel Atlama Yarışmaları Antalya da yapıldı. Federasyon Başkanı Atıf Bülent Bora'nın da katıldığı yarışmalarda Antalya, Mersin, Eskişehir, Adana, Gaziantep ve Konya olmak üzere toplam 6 ilden toplam 40 binici atlarıyla 50, 60, 85, 90, 105 ve 110 santimetre engelleri zamana karşı aşmaya çalıştılar.Antalya Binicilik ve Atlı Spor Kulübü'nde yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Binicilik Federasyon Başkanı Bülent Bora ve ABAK Kulübü Başkanı İlker Tuncay verdi.Yarışmada Dlahtef isimli atı ile Fatih Tokgöz, Lor Dına atıyla Kerim Kıvanç Kesici ve Antares atı ile Elif Dicle Altun kupa ve para ödülü aldılar.