Her sporun adresi Antalya oluyor

TÜRKİYE Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Binicilik ve Atlı Spor Kulübü Engel Atlama Yarışmaları Antalya da yapıldı. Federasyon Başkanı Atıf Bülent Bora'nın da katıldığı yarışmalarda Antalya, Mersin, Eskişehir, Adana, Gaziantep ve Konya olmak üzere toplam 6 ilden toplam 40 binici atlarıyla 50, 60, 85, 90, 105 ve 110 santimetre engelleri zamana karşı aşmaya çalıştılar. İlk kez müsabakalara katılan yeni biniciler ise genç ve yetişkin kategorilerinde mücadele etti. EV SAHİBİ OLACAK
Antalya Binicilik ve Atlı Spor Kulübü'nde yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Binicilik Federasyon Başkanı Bülent Bora ve ABAK Kulübü Başkanı İlker Tuncay verdi. Antalya Binicilik ve Atlı Spor Kulübü Başkanı İlker Tuncay, 2019 yılında da Binicilik Federasyonu yarışma takvimine Antalya'nın da eklendiğini ve bunda sonra kupa mücadelelerinin Antalya'da da devam edeceğini kaydetti.
Yarışmada Dlahtef isimli atı ile Fatih Tokgöz, Lor Dına atıyla Kerim Kıvanç Kesici ve Antares atı ile Elif Dicle Altun kupa ve para ödülü aldılar.