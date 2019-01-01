İhracattan yeni yıla moral geldi

Batı Akdeniz Bölgesi ihracatta 2018'i moralle kapatıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, Antalya'da kasım ayında gerçekleşen ihracat 2018 yılında 121,1 milyon dolara ulaştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ülke genelinde ihracat yüzde 9,4 arttı.

11 AYLIK DÖNEMDE ARTIŞ

Isparta ve Burdur'da ise kasım ayında düşüş yaşanmasına karşın 11 aylık süreçte artış yüz güldürdü. Isparta'da kasım ayında gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı sürecine oranla düşerek 16,5 milyon dolara, Burdur'da ise ihracat 20 milyon dolar oldu.