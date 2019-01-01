Mahalle kurtuldu

Antalya'da 1. derece SİT alanı olan ve etrafa tehlike saçan Balbey Mahallesi'nde kaderine terk edilmiş ev, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile yıkıldı.

MUHTAR BAŞVURDU

Balbey Mahallesi muhtarı Abdullan Uyaroğlu, 418 sokak içinde bulunan ve yıllardır kangren haline gelen evin yıkılması için Anıtlar Yüksek Kurulu başta olmak üzere 100'den fazla dilekçe yazdığını söyledi. Evin ikinci katının yola göçmek üzere olduğu anda son çare İçişleri Bakanlığı'na dilekçe yazdığını belirten Uyaroğlu, "Söz konusu ev için önlem alınmadığı taktirde can ve mal kaybının yaşanacağını bildirdim. Gelişmelerin ardından bakanlık evin tehlikeli olan ikinci katını yıkılması için Antalya Büyükşehir Belediyesine yazı gönderdi" dedi.

DERİN BİR OH ÇEKTİLER

İçişleri Bakanlığı'nın talimatının ardından söz konusu evin tehlike oluşturan ikinci katı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Yaklaşık 7 yıldır vatandaşın yoldan geçmeye korktuğu tehlike yıkımla son buldu. Evin tehlikeli bölümünün yıkıldığını gören mahalle sakinleri Balbey Mahallesi Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

TEHLİKELİ 16 BİNA VAR

Muhtar Uyaroğlu, mahallelerinde S.O.S veren 16 binanın daha tehlike saçtığını ve bu binaların her an yıkılabileceğini söyledi. Uyaroğlu, "47 tarihi tescilli ev, 3 tarihi kuyulu çeşme ve 2 kesik minareli cami bulunuyor. Bu tarihi evler Anıtlar Yüksek Kurulu'nda kayıtlı. Ancak tamamı yıkılma tehlikesi altında" diye konuştu.