Özel çocuklara karlı parti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınKepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede yaşayan engelli çocuklar ve aileleriyle '2018'e Veda Partisi'nde buluştu. Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle düzenlenen partiye 60 engelli vatandaş ve aileleri katıldı. Başkan Tütüncü, iyi bir yıl dileklerinin ardından çocuklarla beraber yeni yıl pastasını kesti. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Kepez Belediyesi Müzik Grubu'nun canlı performansı ile keyifli saatler geçiren özel çocuklar, bahçedeki suni kar ile de gönüllerince eğlendi. Tütüncü, "Özel kardeşlerimizle hep birlikte olmaya, onlar için hayatı daha da kolaylaştırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.