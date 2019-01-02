TBF desteğiyle hedefler büyüdü

BURDUR Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bölgesel ligde oynamak için maddi destek bulamadığı için Antalya'daki yerel ligde mücadele ediyor. Kadınlar Bölgesel Amatör Lig'de 2 yıl mücadele eden Burdur Gölhisar Cumhuriyet Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, bu yıl Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için maddi destek bulamadı. Bunun üzerine Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye Basketbol Federasyonu'na müracaat etti. Sporcularının tamamı Burdur Spor Lisesi öğrencisi olan kulübün, başvurusu kabul edildi.

2 YIL SONRA PLAY-OFF

Bunun üzerine kulüp, Antalya Yerel Basketbol Ligi'nde U-16 ve U-18 kategorilerinde oynamaya başladı. Salı ve Perşembe günleri antrenman yapan 24 oyuncu, maçlar için hafta sonları 120 kilometrede uzaklıktaki Antalya'ya gidiyor. Antrenör İsmail Davaz, Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediyesi'nin maddi destekte bulunduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi. Davaz, "Gölhisar'da yetiştirdiğim sporcularım Burdur Spor Lisesi'nde okuyor. İki yıl sonra Bölgesel Lig'de ses getirecek, Play-off oynayacak bir takım oluşturacağız" dedi.