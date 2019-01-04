Babadağ’dan rekor uçuş

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesindeki dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden olan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi 2018 yılında rekora imza attı. Ölüdeniz'deki bin 965 rakımlı Babadağ'da 2018'de yapılan yamaç paraşütü atlayış sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttı.Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, "2017'de 117 bin 200 olan uçuş sayısı 2018'de 162 bin 776'ya yükseldi" dedi. Turizmin 12 aya yayılabilmesi için birçok çalışma yapıldığını hatırlatan Çıralı, bunların meyvesini de yamaç paraşütünde aldıklarını ifade etti. Ayrıca turizm pazar çeşitliliğinin de yamaç paraşütü sayesinde geliştiğine dikkat çeken Çıralı, Uzak Doğulu turistlerin bölgeye olan ilgisinin Babadağ sayesinde artığını söyledi.Artışın devam edeceğine inandıklarının altını çizen Osman Çıralı, "Babadağ'daki en büyük rekorun 2020 Dünya Hava Oyunları'nda olacağını düşünüyorum" dedi.