Sarı saçları da kurtaramadı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde amcasını silahla ayağından yaralayan yeğen 10 gün sonra yakalandı. Tanınmamak için saçlarını sarıya boyayan Ercan K. tutuklandı. Olay, 22 Aralık'ta Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Numan K., 31 yaşındaki yeğeni Ercan K. tarafından silahla ayağından vuruldu.Hastaneye kaldırılan Numan K. yeğeninden şikayetçi olmadı. Ancak olay yerinden motosikletle kaçan Ercan K. ile ilgili yakalama çalışmaları devam etti. Operasyonla yakalanan Ercan K.'nın üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi. 'Kasten yaralamadan' 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ercan K. tutuklandı.