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Sarı saçları da kurtaramadı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019
Sarı saçları da kurtaramadı
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde amcasını silahla ayağından yaralayan yeğen 10 gün sonra yakalandı. Tanınmamak için saçlarını sarıya boyayan Ercan K. tutuklandı. Olay, 22 Aralık'ta Hacet Mahallesi'nde meydana geldi. 46 yaşındaki Numan K., 31 yaşındaki yeğeni Ercan K. tarafından silahla ayağından vuruldu.

7 YIL 6 AY CEZASI VAR
Hastaneye kaldırılan Numan K. yeğeninden şikayetçi olmadı. Ancak olay yerinden motosikletle kaçan Ercan K. ile ilgili yakalama çalışmaları devam etti. Operasyonla yakalanan Ercan K.'nın üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi. 'Kasten yaralamadan' 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ercan K. tutuklandı.
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Sarı saçları da kurtaramadı
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