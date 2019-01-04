Sarıkamış için Saklıkent’e davet

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Sarıkamış Harekâtı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' anma yürüyüşüne halkı davet etti. 6 Ocak Pazar günü saat 11.00'da 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde düzenlenecek temsili yürüyüşe özellikle gençlerin gelmesini belediklerini belirten Vali Karaloğlu, "Geçen sene ilkini düzenledik ve yaklaşık 2000 Antalyalı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Bu sene katılımın artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Yürüyüşün ardından şehitler anısına tören düzenleneceğini açıklayan Karaloğlu, "Programa katılacak olan vatandaşlarımıza Sarıkamış Harekâtı şartlarının hatırlatılması adına, kırık buğday çorbası ve hoşaf ikram edeceğiz. O günün şartlarını daha iyi anlamak ve nasıl zorluklara göğüs gerdiklerini bir nebze hissetmek için bu program çok önemli" dedi.