Kesik Minare’de çalışma başladı

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ANTALYA'NIN ilk camilerinden olduğu belirtilen Kesik Minare olarak bilinen Şehzade Korkut Camisi'nde restorasyon çalışmaları kapsamında ilk taş yerine yerleştirildi. 1896'daki yangından sonra kullanılamaz hale gelen caminin ilk taşını yerleştirme törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Caminin 2019 sonunda ibadete açılması planlanıyorİlk taşı yerleştiren Vali Karaloğlu, yaklaşık 700 yıllık caminin kentin fethinin simgelerinden olduğunu söyledi. Restorasyon çalışmaları kapsamında ilk duvar ve minarenin güçlendirmesini yaptıklarını anlatan Karaloğlu, "Caminin yüzde 70'i ayakta. Yüzde 30'unu da tamamlama çalışması yapacağız. Bu camiye ibadet ve ziyaret için girenler birçok medeniyetin izini görebilecek. Bu cami adeta bir müzecami olarak hizmet verecek" dedi.Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata da 123 yıldır ibadete kapalı camiyi, aslına uygun şekilde kısa sürede restore ederek ayağa kaldıracaklarını dile getirdi. Genel müdürlük olarak 10 bine yakın vakıf ve kültür varlığından 6 binini ayağa kaldırdıklarına değinen Hürata, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hızla bunu yaptık. Yurt dışında da 7 ülkede 50'ye yakın ecdat yadigarını ayağa kaldırıyoruz" dedi.