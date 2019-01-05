Kırcami’de mutlu son

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Antalya'da yılan hikayesine dönen Kırcami'deki imar planlarıyla ilgili son dakika gelişmesi sevindirdi. Tam tapu aşamasına gelinmişken Antalya 2. İdare Mahkemesi'nden gelen iptal kararı sonrası yıkılan bölge halkına müjdeyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdi. Güzeloluk Mahallesi'nde Kırcami planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyen Türel, imar planının iptaline yönelik mahkemenin verdiği kararın üst mahkemece durdurulduğunu açıkladı.2004 yılında göreve ilk geldiğinde Kırcami'de plan çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Türel, bölgede imarın kilidini açan 'tarıma elverişli olmadığı' raporunu aldıklarını ve planları tamamladıklarını anlattı. Türel, "Ancak maalesef ilçe belediyesi binlik planlar tamamlanmadı ve seçimler oldu. Görevi devrettiğim başkan, 'Kırcami'ye imar planı yapmak en büyük hainlik, en büyük yanlıştır' dedi. Ve yargıda da Kırcami planlarının haklılığını güçlü bir şekilde savunmadı" ifadelerini kullandı.2014'te yeniden göreve ilçe belediye ile planları tamamladıklarını vurgulayan Başkan Türel, "Yıllardır birileri hep arka planda kalarak, maşaları ile bu planları yargıya götürerek iptal etmek istedi. Ama o maşalar yine rahat durmadı" dedi. Maşaların önce toprak kurulu kararını mahkemeye taşıdıklarını ama başarılı olamadıklarını hatırlatan Türel, "Birkaç ay önce Antalya 2. İdare Mahkemesi planları iptal etti. Hukuki mücadele konusunda sizlerin avukatı olarak en üst mahkemeye kadar taşıyarak savunduk. Ankara'da kapı kapı dolaşarak haklılığımızı anlattık" ifadelerini kullandı.Ankara'da bu savaşı verirken, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in kendisine iftira atmasını eleştiren Türel, "Yazıklar olsun. Bir mahkeme kararının arkasına sığınıp beni Kırcamili kardeşlerimle karşı karşıya getirmeye çalıştı. Çünkü zaman doğrunun ilacıdır. Zamanla bu yalanlarınız ortaya çıkar. Biz üst mahkemelerde bu gayretleri ortaya koyuyorken onlar ne yapıyordu Allah aşkına. Hangi mahkeme kapısını çalmışlar. Kiminle görüşmüşler. Hiçbir yalanın arkasına sığınmasınlar. İftiranın arkasına sığınmasınlar" ifadelerini kullandı.TOPLANTIYA AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin, muhtarlar ve Kırcami halkı katıldı. Yoğun ilginin olduğu toplantıda salonu dolduran Kırcami halkı Başkan Türel'i dakikalarca ayakta alkışlayarak, omuzlarına alıp, tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu. Planlar tamamlandığında Kırcami'de 130 bin kişilik kent yaratılacak. Bölgede imar sorunu yaklaşık 30 yıldır devam ediyor.ÜST mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını Kırcamililere gösteren Türel, "Bu kararı almak için mahkeme kapısında bekledim. Kırcami'nin önü açıldı. Arkadaşlarım derhal Muratpaşa Belediyesi ile temasa geçecekler. Hemen yarın sabah, tapu kadastroya mevcut planları derhal göndermesi için Muratpaşa Belediyesi'ne ilgili yazıyı ulaştıracağız. Tapu Kadastro Bölge Müdürümüz ile görüştüm. Müdürlüğümüz gerekirse 24 saat esasına göre çalışacaklar. Artık başka bahara işi bırakmak istemiyoruz. İnşallah seçimlerden önce Kırcamili kardeşlerimize yeni imar planına göre tapularını vermiş oluruz" diye konuştu.