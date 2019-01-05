Sağlıklı yaşam eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan TÜBİTAK destekli 'Dersimiz: Sağlıklı Hayat 2' projesi tamamlandı. Proje kapsamında 'sağlıklı beslenme', 'fiziksel aktivite ve egzersiz', 'kişisel hijyen ve hastalıklar', 'ilk yardım uygulamaları', 'harçlık yönetimi' ve 'teknoloji kullanımını' içeren 6 konuda ilkokul çağındaki çocuklara eğitim verildi.Çünür TOKİ İlkokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gülcü İlkokulu, Ülkü İlkokulu ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek sağlıklı beslenmenin, fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıldı, teknoloji bağımlılığının olumsuz yönlerine dikkat çekildi. Proje ile öğrencilerin beslenme ve sağlıklı hayat konusunda bilinçlenmesi, akranlarına rol model olabilmesi için sağlıklı hayat konularında bilgisinin artırılması hedeflendi.