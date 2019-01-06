Arabaşı Gecesi’nde Konyalılar buluşması

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaKonyalılar Derneği üyeleri, Arabaşı Gecesi'nde bir araya geldi. Konyaaltı'ndaki LemonPark House'da düzenlenen etkinlikte, Konyalılar müzikle hem eğlendi hem de Arabaşı çorbasını içerek keyifli bir gece geçirdi. Dernek Başkanı Süleyman Üre, Konyalı hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ve bu tür etkinliklere birlik ve beraberlik bağının koparılmayacağını söyledi.Arabaşı Gecesi'ne, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Çetmi Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Önder Zeybek ve çok sayıda Konyalı katıldı.