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’nde Konyalılar buluşması

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Arabaşı Gecesi’nde Konyalılar buluşması
Antalya Konyalılar Derneği üyeleri, Arabaşı Gecesi'nde bir araya geldi. Konyaaltı'ndaki LemonPark House'da düzenlenen etkinlikte, Konyalılar müzikle hem eğlendi hem de Arabaşı çorbasını içerek keyifli bir gece geçirdi. Dernek Başkanı Süleyman Üre, Konyalı hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ve bu tür etkinliklere birlik ve beraberlik bağının koparılmayacağını söyledi.

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Arabaşı Gecesi'ne, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Çetmi Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Önder Zeybek ve çok sayıda Konyalı katıldı.
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Arabaşı Gecesi’nde Konyalılar buluşması
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