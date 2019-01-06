Ulaşım nefes alacak

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlık ve yasal süreç nedeniyle 17 yıllık bir sürecin sonunda hayata geçen Batı Çevre Yolu'nda kavşak düğüm de çözüldü. 11 Şubat 2017'de açılan Batı Çevre Yolu'nda trafik akışını rahatlatacak olan Liman Kavşağı çalışması yeniden başladı.Liman Kavşağı projesi 30 bin metrekarelik alanda kamulaştırma çalışmasına hak sahiplerinin dava açması nedeniyle ertelenmişti. Ayakları yerleştirilen kavşak projesi için yargı kararı 4 yıl beklendi. Bu sürede bölgede trafik hemzemin olarak devam etti. Hak sahiplerinin talep ettiği toplam tutarın, kavşak yapım maliyetinin 10 katı olması çalışmaların önünü tıkamıştı.Önümüzdeki 3 ayda bitirilmesi planlanan kavşak çalışması bittiğinde yaz aylarında Kemer'den Antalya'ya geliş ve kent merkezinden Kemer'e gidişte yaşanan saatlerce süren bekleme son bulacak. Liman Kavşağı'nın hizmete girmesinin ardından Antalya – Kemer yolu gidiş ve geliş istikametinde 10 dakika daha kısalacak.Kavşak inşaatının yeniden başladığını gören vatandaş, "Turizmin yoğun olduğu yaz aylarında buradan yoğunluk yaşanıyordu. Kavşağın tamamlanmasını ardından bu sorun ortadan kalkacak. Özellikle Kemer'den Antalya'ya gelişlerde bu kavşakta 20-30 dakika bekleme son bulacak" diye konuştu.Batı Çevreyolu'nda imar ve kamulaştırma sorunları nedeniyle eksik kalan katlı kavşakların ihaleye çıkacağı müjdesini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vermişti. Öncelikli ihtiyacın Liman Kavşağı olduğuna değinen Çavuşoğlu, 2019 yılında kavşak projesinin tamamlanmasını beklediklerini açıklamıştı.