Batı Akdeniz bölgesi Sarıkamış için yürüdü

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla temsili yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri taşınan yürüyüşte yer alan asker ve polisler, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Geçen sene güneşli bir gündü, kar üzerinde yürümüştük. Bu sene biraz daha Sarıkamış'taki şehitlerimizin yaşadığını hissettirmek için belli ki rabbimizin bir lütfudur, bir tipide buradayız. Şu anda yarım saattir buradayız ama hepimiz son derece üşümüş durumdayız. Biz de iliklerimize kadar Sarıkamış şehitlerimizi burada hissettik, yad ettik. Rabbim şehitlerimizin yolundan kıyamete kadar yürümeyi bizlere nasip etsin" dedi.Etkinlikte yürüyüşe katılanlar karlı yolda yaklaşık 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Gençler tarafından Vali Münir Karaloğlu'na Türk bayrağı verildi. Etkinliğe katılanlara kırık buğday çorbası ile üzüm hoşafı dağıtıldı. Kar yağışı ve tipiye rağmen vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan yürüyüşü tamamladı. Bir kadının, yazlık ayakkabısına çorap geçirerek karlı bölgedeki yürüşüye katılması dikkat çekti.Burdur'da da Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı mevkisinden başlayan yürüyüşe Vali Hasan Şıldak da katıldı.