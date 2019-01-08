Çile bitiyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 2015 yılının ekim ayında Beşiktaş karşılaşması ile sportif müsabakalara açılan Antalya Stadı'nda bitmek bilmeyen çim çilesine sona veriliyor.Gece gündüz yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.Bozuk olan GüneyKale tarafındaki zemindeki çimler sökülüpalt zemin temizlenmiş ve yerineBugüne kadar zemin için 6 kez ekip değiştiği bildirildi.Yapılan tüm yenilemelere rağmen düzeltilemeyen zeminin yapılan çalışmalar ile ikinci yarıda daha iyi olacağı belirtildi.