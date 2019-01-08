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Çile bitiyor

Stadı’nın 2015 Ekim ayındaki açılışında başlayan zemin sorununun çözümü için büyük uğraş veriliyor. Devre arasında çimlerin bakımının yapılarak nihai çözüme ulaşılması bekleniyor

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Çile bitiyor
Antalya'da 2015 yılının ekim ayında Beşiktaş karşılaşması ile sportif müsabakalara açılan Antalya Stadı'nda bitmek bilmeyen çim çilesine sona veriliyor. 33 bin seyirci kapasiteli statta, sık sık bozulan zemin tekrar bakıma alındı. Gece gündüz yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

TESİSLERDEN ÇİM TAŞINDI
En son geçen yılın kasım ayında yapılan çalışma ile Göztepe maçına yetiştirilen çimden verim alınamamıştı. Bozuk olan Güney Kale tarafındaki zemindeki çimler sökülüp alt zemin temizlenmiş ve yerine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yetiştirilen çimler, kalıp halinde kesilerek stadyuma monte edilerek sıkıntı kısmen önlenmişti.

BAŞKANIN OTELİNDEKİ EKİP!
Bugüne kadar zemin için 6 kez ekip değiştiği bildirildi. Stadyumda geçen sezon Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün oteli Regnum Carya'nın ekibi görev yapıyordu. Yapılan tüm yenilemelere rağmen düzeltilemeyen zeminin yapılan çalışmalar ile ikinci yarıda daha iyi olacağı belirtildi.
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Çile bitiyor
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